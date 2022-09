Moj govor ce biti precizan, verujem- da ce bolje razumeti SRB

NJUJORK – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će njegov govor u Generalnoj skupštini UN biti drugačiji od mnogih govora koje slušamo i da će preskakati kurtoazne reči i sve floskule kako bi uštedeo na vremenu, da će govoriti precizno, jer će ceo svet moći to da čuje i da veruje da će mnogi bolje razumeti poziciju Srbije, šta je to što se tačno zbivalo i šta je to što se danas zbiva na Balkanu

Vučić je za RTS iz Njujorka rekao da njegov govor mnogi možda neće slušati, ali da će ga pročitati, a da će ga verovatno i slušati veći broj ljudi jer će pre njega govoriti predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

„Imam pravo na 15 minuta, ako i budem govorio nešto duže neću im dati da me prekidaju, jer vidim da ove velikane nisu prekidali, jer u ovom domu sam jednako važan i jednako je važna Srbija koliko i oni koji imaju deset i dvadeset i pedest puta više stanovnika nego što imamo mi, tako da važno je da će sadržaj biti precizan, tačan i na kraju, ako hoćete, za mene je lično važno da ostane zabeleženo da sam to rekao u UN ako niz bog čega zbog nekih istorijskih udžbenika“, istakao je Vučić.

Dodao je da ne misli da će to mnogo promeniti, ali je istakao da će ceo svet moći da čuje i da on veruje da će mnogi bolje razumeti poziciju Srbije, šta je to što se tačno zbivalo i šta je to što se danas zbiva na Balkanu.

(Tanjug)

