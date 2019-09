Morgulov: EU je dobrodošla u Evroaziju

MOSKVA – Koncepcija velikog evroazijskog partnerstva otvorena je za sve zemlje i organizacije, uključujući i Evropsku uniju, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Igor Morgulov.

„Smatram da nam veliko evroazijsko partnerstvo može pomoći u tome, može nas ujediniti sa Evropom u okviru velike Evroazije. Sa naše strane, vrata za EU u ‘veliku Evroaziju’ i dalje su otvorena. Nikada nismo odbijali saradnju sa Briselom, ostajemo privrženi ideji jedinstvenog ekonomskog, humanitarnog i bezbednosnog prostranstva“, rekao je Morgulov na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Kako je rekao, danas nije reč samo o ujedinjavanju od Lisabona do Vladivostoka, nego i o uključivanju cele Evroazije, sve do njenog južnog dela, odnosno od Atlantika do Tihog okeana, prenosi portal Sputnjik.

„Jasno je da se poslednjih decenija situacija na velikom evroazijskom prostoru ozbiljno promenila. Pojavili su se novi centri moći, kojih nije bilo pre 50 godina“, rekao je Morgulov i dodao da su u Moskvi uvek verovali da je moguće rešiti probleme u odnosima sa Zapadom, kako realne, tako i veštački „naduvane“.

On je kao nove centre moći spomenuo Kinu, Indiju, Južnu Koreju, Japan i države-članice ASEAN-a, kao i da su se u regionu pojavila i integraciona udruženja, poput EU, EES, ASEAN i drugih.

