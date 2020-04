MOSKVA – Pet bolnica u Moskvi primilo je danas anonimne dojave o postavljenim bombama i to putem mejl adrese.

Pretnje o postavljenim bombama primila je i vazduhoplovna služba za letove od Moskve do Krasnodara, od Krasnojarska do Moskve, Moskve od Perma i od Moskve do Sankt Peteburga, prenosi Tas s.

(Tanjug)