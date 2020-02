Na brodu kod Hongkonga zadržano dvoje državljana Srbije zbog opasnosti od koronavirusa (video)

Dvoje državljana Srbije nalazi se na brodu „Vorld drim“, koji je zadržan kod Hongkonga zbog opasnosti od koronavirusa, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Među 3.600 putnika i članova posade nalaze se i dva naša državljanina, članova posade, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i istakao da oni nisu zaraženi koronavirusom.

Taj brod zadržan je u vodama Hongonga zbog testiranja putnika, pošto su se neki članovi posade žalili na visoku temperaturu.

On je pojasnio da je taj brod radi predostrožnosti zadržan u hongkongškoj luci Viktorija, nakon što je utvrđeno da su tri putnika, koji su njime krstarili od 19. do 24. januara na povratku iz Vijetnama pozitivno testirana na koronavirus.

A quick look on different passengers stuck on #WorldDream cruise ship docked in #HongKong after #coronavirus was reported on board. They are not allowed to disembark at least until medical checkups are completed for every of the 3600 passengers and staff on board. pic.twitter.com/tBKVDXfBen

— Daniel Suen (@suen_daniel) February 5, 2020