Na graničnim prelazima se čeka od 40 do 90 minuta

BEOGRAD – I ovaj vikend donosi još jedan talas sa većim brojem vozila na autoputevima koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj što uslovljava i duža zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srbije.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policijd produženo je radno vreme do 24 sata na graničnim prelazima Bajmok-Bačalmaš vikendima, što će važiti sve do 11. septembra, kao i radno vreme do 22 sata na prelazu Ašothalom, do 31. avgusta.

Zadržavanje na graničnim prelazima na ulazi i izlazu iz Srbije za putnička i teretna vozila je od 40 do 90 minuta.

Zadržavanja na putničkim terminalima GP Horgoš na ulaz se čak 60 minuta; na prelazu Gradina na izlaz se čeka 40 minuta; na prelazu Preševo na izlaz iz zemlje se čeka 90 minuta; dok se na ulaz u zemlju na ovom prelazu čeka 40 minuta.

Na prelazu Batrovci na ulaz putničkih vozila se čeka 30 minuta.

Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Nema zadržavanja na ulazu i izlazu iz Srbije za teretna motorna vozila.

(Tanjug)

