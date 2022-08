Nacional: Plenković urgirao da Škugor bude direktor za gas

ZAGREB – Hrvatski nedeljnik Nacional, koji u kontinuitetu prati istorijsku pljačku otkrivenu u INI, piše danas da je upravo premijer Andrej Plenković više puta urgirao da Damir Škugor, koji je na meti istrage Uskoka, bude direktor za gas u ovoj kompaniji.

Pozivajući se na svoj izvor za koji Nacional kaže da tvrdi da je spreman da sve potvrdi i na sudu, nedeljnik piše da da je predsednik Uprave INE Sandor Fasimon najmanje jednom izjavio da je upravo premijer Andrej Plenković 2019. godine urgirao da se Škugora postavi na mesto direktora Sektora za trgovinu plinom, što je funkcija koja mu je omogućila da organizuje prodaju gasa firmi u vlasništvu s kojima je podelio zaradu od oko milijardu kuna, a gotovo 500 miliona kuna je stavio na bankovni račun svog oca.

Dva nezavisna izvora, piše Nacional, navode da je Fasimon izjavio da je on to zaključio nakon razgovora koji je vodio s tadašnjim ministrom privrede Tomislavom Ćorićem, koji se, navodi izvor, direktno kod njega zauzeo za postavljanje Škugora na čelo gasnog sektora INR, i to navodeći da on samo prenosi želju premijera Plenkovića.

Vrh HDZ-a i izvori bliski Ćoriću i Plenkoviću sve to najenergičnije demantuju, ali više izvora iz HDZ-a za Nacional tvrdi da Škugor nije tek neki nepoznati član lokalnog ogranka stranke, nego da je blizak Niki i Martini Dalić, da je preko Krunoslava Katičića povezan s premijerom, kao i da je čak imao podršku Plenkovića da preuzme HEP, preneo je hrvatski portal Index.

