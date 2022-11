Najsadržajniji razgovor sa Makronom do sada

PARIZ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je za njega danas bio najvažniji sastanak sa francuskoim predsednikom Emanuelom Makronom, i da je to bio najsadržajniji razgovor u odnosu na sve dosadašnje, te da ima vaznih i dobrih stvari za Srbiju, ali da ne može o svemu javno da govori.

Vučić je na novinarsko pitanje o ruskom povlačenju iz Hersona – da li to znači da Rusija gubi rat i šta to znači za Srbiju odgovorio da ne može da kaže šta to znači za njihove odnose (Ukrajina-Rusija )ali da očigledno postoje razgovori koje ne negiraju ni Amerikanci ni Rusi.

„Nisam verovao da je to moguće. To je dobra vest da postoje razgovori, jer će se oni, kako god nekom rešenju priblizavati“, istakao je Vučić i dodao da je zadovoljan što je njegova procena bila pogresna.

„Takođe sam mislio da će Rusi pruziti žešći odgovor oko Hersona. Očigledno sam pogresio. Nama to pokazuje koliko moramo da budemo svesni da sami moramo da kreiramo svoju budućnost i da sami brinemo i u vojničkom smislu i da ljubomorno čuvamo svoju vojnu neutralniost“, istakao je Vučić.

On je dodao da je vojna neutralnost dokaz naše slobode i naseg slobodarskog pristupa i način da sačuvamo dobar odnos prema svim prijateljima i na zapadu i na istoku.

„Svima je jasno koliko je naša pozicija teska“, ukazao je Vučić i napomenuo da sada mogu da kažu: ‘Pogledajte kako su prošli Rusi, treća vojna sila sveta, a kako vi Srbi. Uvek mogu to da izvuku iz fioke’, naveo je Vučić odgovarajući na pitanje da li će se pritisci na Srbiju pojačati.

On je doda da je Srbija neke lekcije naucila i da zna kako da se ponaša.

„Brinućemo o sebi u vojnom i svakom drugom smislu čuvajući vojnu neutralnost“, poručio je Vucić.

(Tanjug)

