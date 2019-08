Alarmantno: Najveći uragan u istoriji kreće se prema Americi

Predsednik SAD Donalda Tramp upozorio je narod da se Floridi približava uragan „Dorian“.

Po njegovim rečima, uragan može postati najjači u istoriji SAD. Zato američki lider poziva sve stanovnike da budu oprezni i poštuju sve preporuke vlasti.

„Uragan „Dorian“ će se obrušiti na Floridu kasno uveče u nedelju. Budite spremni i, molim vas, pratite federalne i lokalne instrukcije. To će biti veoma jak uragan, možda, jedan od najačih“, napisao je Tramp na tviteru.

Hurricane Dorian looks like it will be hitting Florida late Sunday night. Be prepared and please follow State and Federal instructions, it will be a very big Hurricane, perhaps one of the biggest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2019