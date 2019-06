Vesь denь ponedelьnika, do pozdnego večera členы Parlamentskoй Assamblei Soveta Evropы bыli založnikami delegatov iz Ukrainы i Velikobritanii, kotorыe vnesli na rassmotrenie 200 s lišnim popravok dlя togo, čtobы zatяnutь prinяtie rezolюcii, pozvolяющeй rossiйskoй delegacii vernutьsя v PASE i prinяtь učastie v letneй sessii. No krome potračennogo vremeni i nervov svoih evropeйskih kolleg, oni ničego tak i ne dobilisь, popravki bыli otklonenы: mы podaem zaяvku na podtverždenie svoih polnomočiй.Uveren, čto teperь, prosidev mnogo časov v zale iz-za ustroennogo g-om Liddell-Greйndžerom, Lяško, Gončarenko, Arьevыm i drugimi tovariщami trollinga (a inače эto složno nazvatь) učastnikov stareйšeй i uvažaemoй organizacii, evropeйcы ponяli, s kem imeюt delo.Avtor doklada g-ža Petra de Sutter, konečno, proяvila nečelovečeskoe terpenie, metodično obъяsnяя svoю poziciю po každoй iz mnogočislennыh, no absolюtno bessmыslennыh popravok ukrainskoй delegacii.

Gepostet von Petr Tolstoй am Montag, 24. Juni 2019