Nakon sinoćnjeg zemljotresa nije bilo prijave novih šteta

ZAGREB – Posle sinoćnjeg zemljotresa u Hrvatskoj nije bilo prijave novih šteta, a od ukupno prijavljenih 30.715 različitih šteta do danas je pregledano 14.753 objekata u opštinama i gradovima koje je zemljotres zahvatio, izjavio je danas portparol Štaba za otklanjanje posledica zemljotresa Mladen Pavić.

„Od sinoćnjih potresa nije bilo prijava da je bilo neke štete osim doze straha koja je samo pojačana“, rekao je Pavić u emisiji Hrvatski radio za Banovinu, prenela je Hina.

Do ovog trenutka prijavljeno je do 30.715 različitih šteta, a na terenu je, ističe, oko 300 statičara i inženjera, koji su do sada pregledali 14.753 objekta.

Teško je, kaže, govoriti o roku u kojem će biti sprovedena obnova jer se posle svakog novog potresa statičari ponovno vraćaju na teren i sprovode nove procene na svim kućama koje su ranije dobile žutu ili zelenu oznaku.

Kad je reč o potrebama stanovništva na potresom pogođenom području, Pavić je napomenuo kako odeća nije potrebna, već hrana sa dužim rokom trajanja.

Potpredsednik vlade i potpredsednik štaba civilne zaštite Hrvatske Boris Milošević istakao je da je glavni prioritet hrvatske vlade da se obezbede privremene smeštajne jedinice svima koji su odlučili da ostanu uz svoje zemljotresom porušene domove za šta će, prema procenama, biti potrebno oko hiljadu kontejnera.

Takvih stambenih jedinica u organizaciji države i donacija različitih organizacija i privatnih kompanija do sada je osigurano gotovo 600, a Karitas je najavio da će sledeće sedmice krenuti s isporukom još stotinak stambenih kontejnera.

U subotu je, podsetio je on, stiglo i 70 kontejnera iz turske donacije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.