Napadač iz Nemačke ekstremni desničar koji je govorio o uništenju nekih naroda

Napadač za kojeg se sumnja da je noćas ubio devet osoba u dva „nargila bara“ u gradu Hanau na jugozapadu Nemačke pronađen je mrtav u svojoj kući, saopštila je danas nemačka policija.

Nine killed in shootings at two shisha bars in the southwestern German city of Hanau; suspect found dead https://t.co/xtq2oflEBR pic.twitter.com/Lpc3opSTA6

