Napadač iz Nice urlao, a onda je policija skočila na njega (video)

Francuska policija uhapsila je napadača za koga se sumnja da je nožem ubio tri osobe, od kojih je jednoj ženi odsekao glavu, a nekoliko osoba povredio kod crkve u Nici.

Islamic terrorist who attacked the inside Nice Catholic Church in FRANCE is now arrested. He beheaded one woman and killed 2 others and left several other injured. pic.twitter.com/9GRG0M3uSf

