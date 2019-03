Napadač sa Novog Zelanda boravio i u Srbiji?

Bugarski premijer Bojko Borisov i visoki zvaničnici večeras su održali sastanak povodom informacija da je napadač na džamije na Novom Zelandu u periodu od 9. do 15. novembra prošle godine boravio u toj zemlji.

Savezni tužilac Sotir Cacarov naveo je da je napadač Brenton Tarant došao u Sofiju letom iz Dubaija, iznajmio auto narednog dana i obišao gradove znamenite za bugarsku istoriju, javila je agencija BTA.

On je 15. novembra napustio Bugarsku i otputovao za Rumuniju odakle je otputovao za Mađarsku, naveo je Cacarov i dodao da je Tarant boravio i u Crnoj Gori i Srbiji, i to u periodu od 28. do 30 decembra 2016. godine.

Cacarov je naveo da bugarska služba bezbednosti sarađuje i sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u vezi sa tim, ali i sa službama iz SAD, Novog Zelanda, Australije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U napadu na dve džamije u gradu Krajstčerč ubijeno je 49 osoba, a na desetine su ranjene.

(Tanjug)