Napravljena prva fotografija mutiranog soja iz Velike Britanije (foto)

Ruski državni istraživački centar za virologiju i biotehnologiju „Vektor“ iz Sibira tvrdi da ima prve fotografije mutiranog soja korona virusa otkrivenog u Velikoj Britaniji, prenosi britanski portal Metro.

I remember that once at FCCJ there was a crazy guy from US who "attacked" resp. speaker saying that SARS-CoV-2 does not exist and asking bluntly: "Did you see the virus in your microscope?" So, today Russian scientists from Vector did show a photo from their microscope 🙂 pic.twitter.com/2h3AVd2KYi

— Andrei R. Akhmetzhanov (@aakhmetz) January 25, 2021