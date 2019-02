Naši otporaši: Gde god su bili, obrukali su nas

Bilans organizacije KANVAS u raznim obojenim revolucijama koje su podsticali širom sveta je što brukaju Srbiju. Zanimljivo je da im nikada nije bila namera da poput nekih drugih odu i „Okupiraju Volstrit“, pošto rade po taksimetru i nalogu.

Mutna voda Venecuele je, kao i uvek u smutnim vremenima, na površinu izbacila mnogo štošta, pa tako i KANVAS. Centar za primenjene nenasilne akcije i strategije (KANVAS), koji deluje od 2004. godine, nastao je iz modela koji su američke bezbednosne strukture razvile prilikom pripreme rušenja Slobodana Miloševića u Srbiji i izučava se kao model takozvanih obojenih revolucija kojima Amerikanci i njihovi saveznici podrivaju i ruše nepodobne režime po svetu.

Nenasilni otpor kao važan segment državnog prevrata, smislili su i razvili teoretičar Džin Šarp i pukovnik Robert Helvi, koji ga je prvi put implementirao u Srbiji preko organizacije Otpor, čije je aktiviste lično obučavao.

Model koji se tada odlično pokazao, nakon toga je usavršavan i razvijan, do sada je primenjen u više od trideset država. Aktivisti koje su direktor i osnivač KANVAS-a Srđa Popović i njegovi saradnici obučavali delovali su u Ukrajini, Gruziji, Libanu, Egiptu, na Maldivima… i učestvovali u smenama brojnih režima. U Venecueli su ponovo aktivni na rušenju vlasti Nikolasa Madura, pošto im prvi pokušaj obaranja Uga Čaveza nije išao od ruke.

U početku stidljive informacije na temu uloge KANVAS-a u Vencueli, sada već i nisu novost. Tako je ovih dana i onlajn izdanje Independenta, jedno od najznačajnih nezavisnih medija u Južnoj Africi, taksativno navelo da su samoproglašenog predsednika Venecuele Huana Gvaida već više od decenije jastrebovi u američkoj administraciji spremali da preuzme vlast u Karakasu. Praktično, od studija na američkom univerzitetu „Džordž Vašington“ 2007. godine, gde je dobio diplomu neoliberalnog ekonomiste.

Tri godine kasnije, u novembru 2010. godine, Gvaido je, kako piše Independent, pohađao tajni trening u Meksiku o tome kako zbaciti predsednika Uga Čaveza. Navodi i to da je obuku obezbedio Otpor, koji je postao srpski model otpora koji je uspeo da sruši Slobodana Miloševića. Taj model je potom korišćen za obuku opozicije u mnogim zemljama, posebno u Istočnoj Evropi, da bi se razbile vlade u različitim obojenim revolucijama, ukazuje ovaj portal.

Napominje takođe da Gvaido nije bio prvi Venecuelanac koji je trenirao taktiku Otpora, pošto je pet studentskih vođa iz Venecuele 2005. godine u Beogradu obučavano od strane KANVAS-a. To je, ističe Independent onlajn, finansirala američka nevladina organizacija, Nacionalna fondacija za demokratiju, za koju se zna da promoviše zalaganja za promenu režima u različitim zemljama.

Istoričar Čedomir Antić, koji je je bio jedan od lidera Studentskih protesta 1996/97. godine, iz kojih su kasnije iznedreni i Otpor i KANVAS, za Sputnjik kaže: „Brukaju ne samo najveći broj onih časnih koji su protestovali protiv Miloševića i delom s pravom trpe povike ’Otporaši, Sorošovci‘, nego — brukaju Srbiju!“

„Uloga ljudi koji su nekada bili u Otporu, koji sada služe kao nekakvi izvoznici mirnih revolucija, koji obučavaju razne demokratske ali i druge prozapadne pokrete po svetu nije dobra za Srbiju i srpski narod zato što nas potpuno besmisleno i nepotrebno dovode u poziciju da stajemo na stranu velikih imperija koje imaju mnogo više koristi od svega toga nego što ima grupa naših bivših otporaša koja živi na visokoj nozi za neki mali novac. A u stvari, vrlo često služi samo kao neka dimna zavesa da bi tamo posle mogle da deluju razne službe, američke ili nekih drugih zemalja“, objašnjava Antić.

Na pitanje šta je u stvari uloga KANVAS-a, on slikovito odgovara — nešto između dimne zavese i sipinog crnila.

„Oni treba da pokažu da tu ima neki zli tiranin, diktator i da ima neki narod okupan, fin, koji je kao Amerikanci i onda oni dođu i to organizuju i za njima idu razne službe. Zanimljivo da im nikada nije bila namera da odu i okupiraju Volstrit. To je njima potpuno ispod časti, pošto rade kao taksi, po taksimetru“, nema dilemu nekadašnji predvodnik studentskih protesta protiv Miloševićevog režima.

Očigledno je, dodaje on, da se radi po nalogu. A toj, kako kaže, tužnoj slici, pečat daje rezultat KANVAS-a.

„Kada pogledamo bilans, sećam se Gruzije i pokreta Kmara, Libana, Egipta, svuda je to propalo. Što sad ne idu protiv egipatskog predsednika El Sisija da se bune. Nažalost, Muslimanska braća su mera demokratije Egipta. Šta je postignuto u Libanu? Hezbolah je postao dominantna stranka, zemlja je podeljenija nego ikada, nema ljudskih prava. Šta se dogodilo u Gruziji. Taj koga su doveli pao je kao tiranin. Eno ga tamo u Ukrajini, pravi se da je najveći mrzitelj Rusije, veći od najekstremnijih desničara. Možda je u Tunisu ili Turkmenskoj Republici nešto uspelo, ali ne verujem da je to zahvaljujući njima“, sumirao je Antić.

A aktivisti otpora su prvo 2003. savetovali opozicioni pokret Kmara u Gruziji, potom godinu dana kasnije obučavali pristalice ukrajinske opozicije tokom „Narandžaste revolucije“ 2004. učestvovali u „Revoluciji lala“ u Kirgistanu 2010. Te iste godine im je na pet godina zabranjen ulazak u Rusiju zbog aktivnosti na štetu ruskih interesa tokom izbora za rusku Državnu dumu, gde je član KANVAS-a bio posmatrač.

Turski „Hurijet“ je pre dve godine pisao da je organizacija KANVAS, koju vodi srpski politički aktivista Srđa Popović, bila jedna od organizacija koja je bila duboko umešana u sva dešavanja tokom „arapskog proleća“, a posebno u Egiptu.

Nije tajna da je KANVAS prisutan u Venecueli. Na sajtu te organizacije Venecuela je navedena kao oblast u kojoj deluju. Citirana je i svojevremena Čavesova izjava u kojoj „Otpor“ naziva glavnim proizvođačem nevolja u Venecueli, a Novosti pišu da je Popović prošle godine, zajedno sa kolegom iz „Otpora“ i „Kanvasa“ Slobodanom Đinovićem, objavio tekst pod nazivom „Nacrt za spasavanje Venecuele“.

Popović je još ranije izjavio da su on i Gvaido prijatelji i da bi učinio sve da mu pomogne u borbi protiv režima u Karakasu.

Antić ne spori da je situacija u Venecueli vrlo kompleksna i da se ne može posmatrati crno-belo, jer je činjenica da narod tamo nije zadovoljan, da je opozicija pobedila na parlamentarnim izborima, a Maduro na predsedničkim, koji su njegovi politički protivnici bojkotovali i da bi bilo najbolje kada bi u Vencueli moglo da dođe do sporazuma.

U suprotnom, kako to rade organizatori revolucija, dođe do te dimne zavese gde, kako ističe Antić, eto, ti dobri, nenasilni sprovode neke performanse, a u stvari iza njih dolaze američke firme, od CIA do raznih kontaktora koji gledaju svoj interes.

Upravo to potvrđuje i pisanje južnoafričkog „Independenta“, koji u tekstu o Gvaidu kaže da je od decembra prošle godine putovao u SAD, Kolumbiju i Brazil kako bi koordinirao planove za masovne demonstracije tokom Madurove predsedničke inauguracije u januaru ove godine. To je bio plan pripremljen sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom, koji se sa Gvaidom sastao dan pred inauguracije, 10. januara, a zatim ga javno podržao da preuzme dužnost samoproglašenog predsednika Venecuele, navodi portal.

Umesto do sada neuspelih strategija protiv Madura, nova je da se pokuša sa isporukom humanitarne pomoći koju nasuprot izabranom predsedniku, zagovara samozvani. A to je baš prilika za nenasilni KANVAS. Maduro je do sada to uspevao da blokira, a to bi moglo da bude izgovor za vojnu intervenciju na „humanitarnoj osnovi“, ocena je Independenta.

E tu bi već posle KANVAS-ove dimne zavese mogli da nastupe neki manje miroljubivi momci.

(Sputnjik)