Nasilnici iz Kongresa ukrali laptop sa osetljivim podacima (video)

U jurišu hiljada pristalica Donalda Trampa na zgradu američkog Kongresa 6. januara, za vreme zasedanja povodom potvrde izborne pobede Džoa Bajdena, iz zgrade Kongresa nestao je laptop sa osetljivim podacima, tvrde američki mediji, zbog čega je, kako su naveli, „ugrožena nacionalna bezbednost“.

BREAKING: A full-scale manhunt is underway for members of the mob that attacked the Capitol.

On top of the damage done inside, sources tell CBS News that a laptop possibly containing sensitive national security information was stolen.@NorahODonnell reports from the Capitol pic.twitter.com/fcHmsWfD0m

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 7, 2021