Navaljni: Hoće da mi „natovare“ još 15 godina zatvora

LONDON – Opozicionar i kritičar Kremlja Aleksej Navaljni, koji se nalazi u zatrovu, potvrdio je danas da se protiv njega vodi novi krivični postupak i da mu ako bude proglašen krivim, preti dodatnih 15 godina zatvora.

U objavama na društvenim mrežama, Navaljni je rekao da je optužen za stvaranje ekstremističke organizacije i podsticanje mržnje prema vlastima, prenosi Rojters.

Navaljni je u martu osuđen za prevaru i nepoštovanje suda, a pre toga je večh dobio kaznu od dve i po godine.

„Nije prošlo ni osam dana od stupanja na snagu moje devetogodišnje kazne visokog stepena bezbednosti,

a danas se ponovo pojavio istražitelj i zvanično me optužio za novo delo. Ispostavilo se da sam stvorio ekstremističku grupu da bih raspirivao mržnju prema funkcionerima i oligarsima. A kada su me strpali u zatvor usudio sam se da budem nezadovoljan i pozvao sam na skupove. Za to bi trebalo da mi natovare

još 15 godina zatvora“, naveo je Navaljni na Tviteru.

Za sada nema potvrde ovih tvrdnji.

Organizacije za ljudska prava i zapadni političari osudili su krivične postupke pokrenute protiv Navaljnog, koji je najistaknutiji protivnik predsednika Vladimira Putina.

Prema analizi koju je sprovelo više evropskih medicinskih institucija, Navaljni je 2020. godine bio otrovan nervnim agensom tokom kampanje u Sibiru.

Posle višemesečnog lečenja u Nemačkoj ruske vlasti su ga

po povratku u zemlju početkom 2021. godine uhapsile zbog kršenja uslovne slobode.

Nakon invazije na Ukrajinu Kremlj je ubrzao svoju decenijama dugu kampanju da uguši i učhutka rusku opoziciju.

Navaljni je javno istupao protiv rata, napadao Putina tokom pojavljivanja pred sudom i nazvao invaziju „glupom“ i „izgrađenom na lažima“.

(Tanjug)

