Nehamer: Putin spreman da omogući izvoz iz Ukrajine

BEČ – Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je da omogući izvoz iz Ukrajine preko morskih luka, saopštio je danas posle podne austrijski kancelar Karl Nehamer.

Nehamer je, nakon telefonskog razgovora sa Putinom, na pres konferenciji u Beču, rekao da najpre moraju da se uspostave bezbednosni uslovi u ukrajinskim lukama.

Kazao je da je važno da se omogući izvoz preko luka, jer je transport žitarica težak drumskim putem.

Nehamer je naglasio da će se tek videti da li se radi samo o praznim rečima, ili iskrenoj spremnosti, koja će se videti tek ako se izvoz preko luka zaista omogući.

Takođe, naveo je da je Putin spreman na pregovore sa Ukrajinom o razmeni zarobljenika.

Isto tako, preneo je, Putin je obećao da će omogućiti pristup predstavnicima Međunarodnog Crvenog krsta ratnim zarobljenicima, ali i da je tražio da to učini i Ukrajina.

Nehamer je kazao da je Austrija zemlja koja vodi politiku aktivne neutralnosti, koja s tim u vezi, razgovara sa svim stranama, ali istovremeno zna i da imenuje agresora.

„Mi smo na strani Ukrajine, a Ruska Federacija je jasno odgovorna za ovaj rat. Međutim važno je da se kroz razgovor pruži doprinos obustavi oružanih sukoba“, objasnio je austrijski kancelar.

On je ukazao da je današnji telefonski razgovor bio nastavak razgovora od pre mesec i po, kada je boravio u Moskvi.

Nehamer je istakao da je u razgovoru Putina jasno konfrontirao sa „ludilom rata“ i kazao da je razgovor bio intenzivan i ozbiljan, a trajao je 45 minuta.

Preneo je da je Putinu poručio da se više ne može govoriti o ratu sa lokalnim posledicama, već o izazivanju dramatične krize koja može da destabilizuje svetski mir.

Podsetio je da rat u Ukrajini ugrožava snabdevanje namirnicama u Africi, Pakistanu i drugim delovima sveta, kao posledica ruske agresije na Ukrajinu.

Dodao je, međutim, da Putin ima svoj narativ i da govori da je Evropa sama kriza što je sankcijama izazvala tešku situaciju na energetskom tržištu.

„On pravda rat, ali to što govori ne odgovara situaciji i događajima. Rekao je da nije ispoštovan proces iz Minska, da je zapad zloupotrebio poverenje Rusije. Ja sam mu odgovorio da su to pitanja o kojima je trebalo pregovarati i da to sve ne može opravdati rat“, rekao je Nehamer.

Nehamer je istakao da UN imaju važnu ulogu u postizanju mira u Ukrajini, a da Austrija, kao neutralna zemlja želi da podrži svetsku organizaciju.

Na pitanje novinara da li je bilo reči o gasu, Nehamer je preneo da je ponovo Putin, sam od sebe, rekao da će sve obaveze u vezi isporuke biti ispoštovane.

„Međutim, rekao sam mu da ćemo Gaspromovo skladište gasa u Hajdahu preuzeti, ukoliko ga ruska kompanija ne bude koristila, i da ćemo ga staviti drugima na raspolaganje“, upozorio je Nehamer.

On je rekao da pred telefonski razgovor sa Putinom nije bilo usaglašavanja sa partnerima iz EU, jer svi zastupaju isti stav, ali je najavio da će o ishodu informisati evropske partnere.

Razgovoru sa Putinom prethodili su telefonske konferencije sa predsednikom i premijerom Ukrajine, predsednikom Međunarodnog Crvenog krsta, generalnim sekretarom UN i predsednikom Turske.

(Tanjug)

