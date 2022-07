Nemačka: Lutrija traži dobitnika milionera

BERLIN – Nemačka lutrija traži dobitnika milion evra na loto-u, koji nije podigao dobitak već dve i po godine, i kojem za pola godine zastareva pravo da to učini.

Vlasnik dobitnog listića je iz pokrajine Zaksen-Anhalt, iz regiona Mansfeld-Hetštat koji je krajem 2019. osvojio milion evra.

On ima još vremena do 31.decembra do 23:59 časova da se javi, poručuje direktor Lutrije Štefan Ebert.

Inače vlasnik listića je uplatio kombinacije za dva izvlačenja loto-a „6 od 49“ 28. novembra 2019.

Dva dana kasnije, na izlačenju on je dobio prve dobitke, jednu dvojku sa „superbrojem“ i nedelju dana kasnije trojku.

Njemu je 7.decembra 2019. isplaćeno, u jednoj od filijala lutrije, dobitak u visini od 17,30 evra za obe dobitne kombinacije.

Za vanredno izvlačenje dobio je zamenski listić.

Upravo taj listić je sadržao dobitnu kombinaciju izvlačenja 9.decembra 2019., kada je i osvojio milion evra.

Do sada se vlasnik listića nije javio lutriji, te preti opasnost da mu zastari pravo na ostvarenje dobitka.

„Ovo bi bio prvi put u istoriji loto-a u Zaksen-Anhaltu da se dobitak u takvoj visini nije preuzet“, objašnjava Ebert.

Ukoliko se ne javi lutrija će dobitak koji nije preuzet vratiti u nagradni fond sledećeg vanrednog izvlačenja.

(Tanjug)

