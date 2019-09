Nije realno da SR vrati Kosovo, a 95 odsto stanovnika neće to

FRANKFURT – Za kosovski problem mora se postići rešenje, kako bi Srbi I Albanci mogli živeti zajedno, jer nije realno očekivati da Srbija vrati Kosovo, a da na njemu ne žive Albanci, ocenjuje ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot i ističe I činjenicu da 95 odsto stanovnika Kosova ne želi da bude u sastavu Srbije.

„Nažalost, pregovori su bez pomaka poslednjih godinu dana, zbog uvedenih taksi, a sada i zbog izbora na Kosovu. To je žalosno. Potrebno je iznaći načina da obe strane krenu napred i da pregovaraju“, ocenjuje Skot u intervjuu za frankfurtske „Vesti“.

Zbog toga će, kaže, Amerika podržati sledeću vladu Kosova, kako bi započeli razgovori, jer obe strane moraju da se sastanu i nađu teška rešenja, koja neće biti laka ni Srbima, ni Albancima

„Ali, mora se postići neko rešenje kako bi se živelo zajedno. Nije realno očekivati da Srbija vrati Kosovo, a da na njemu ne žive Albanci, a činjenica je da 95 odsto žitelja Kosova ne želi da bude u sastavu Srbije. Činjenica je i da Srbi ne žele da 25 posto njenog stanovništva budu Albanci. To su činjenice », kaže Skot.

Na pitanje da li je izvodljivo i pod kojim uslovom da Amerika preispita svoje priznanje Kosova, rekao je da sumnja da će se to desiti.

“Mi podržavamo nezavisnost i suverenitet Kosova i mislim da je to nepovratan proces. Srbi to i dalje ne prihvataju, ali na kraju mora doći do normalizacije odnosa jer je to u interesu obe strane”, naglasio je američki diplomata.

On je, na pitanje, pošto se pominje više mogućih scenarija – od razmene teritorija do „zamrznutog konflikta“- šta je najbolja opcija, istakao da bi najbolje bilo da Amerika ne preporučuje dvema stranama šta je najbolje, već da Srbi i Albanci nađu svoje rešenje.

Što se uloge SAD tiče, kaže da Amerika i dalje podržava vođstvo Evropske unije, ali činjenica je da ni Evropa to ne može da reši.

„Pitanje Kosova mogu da reše samo lideri Kosova i Srbije i jedini način za to je da se vrate u pregovore“, podvukao je Skot i dodao da će SAD biti tu da pomognu, sugerišu, ali – ništa drugo.

(Tanjug)