Nisu ga zaobišli skandali: Ovo je naslednik Angele Merkel (foto)

Armin Lašet (59) izabran je za novog predsednika Demohriščanske unije (CDU) Angele Merkel.

BREAKING: Armin Laschet has won the run-off vote with 521 votes and is set to be the CDU’s new leader.

Friedrich Merz got 466 votes.

More on our blog 👇#CDUVorsitz https://t.co/AYVAM6yTRv pic.twitter.com/Usk70yT3qW

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) January 16, 2021