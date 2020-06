Njujork tajms pobrkao Vučića i Tačija, lidera Srbije optužili za ratne zločine (foto)

Najpoznatiji američki list Njujork tajms na Tviteru je objavio da je sastanak u Vašingtonu otkazan jer je lider Srbije optužen za ratne zločine.

Najavljujući na Tviteru tekst o otkazivanju sastanka Beograda i Prištine u Vašingtonu Njujork tajms je napisao da je do otkazivanja došlo jer je „lider Srbije optužen za ratne zločine“, iako u podnaslovu ispod prateće slike u istovetnoj rečenici piše da se radi o „lideru Kosova“.

Najava je, kako prenosi RTS, izazvala mnogo komentara u kojima se većinom skreće pažnja da se radi o netačnom navodu, ali navod nije promenjen ni nekoliko sati kasnije.

Nakon toga, tvit je promenjen i sada ispravno piše da je „lider Kosova optužen za ratne zločine“.

I don’t dispute that I refused to speak to you because you are incredibly biased.

And now your story is filled with lots of errors.

It’s the consequence of your bias. https://t.co/fcckiOrEmh

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 25, 2020