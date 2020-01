Nova eskalacija: Amerikanci dronom ubili drugog najmoćnijeg čoveka u Iranu

Usled dramatične eskalacije krvave borbe Vašingtona i Teherana, Bela kuća je saopštila da je američki predsednik Donald Tramp naredio vazdušni napad u kom je danas u ranim jurarnjim časovima u Bagdadu ubijen visokorangirani iranski general Kasem Sulejmani, prenose svetski mediji.

General Soleimani was actively developing plans to attack American diplomats and service members in Iraq and throughout the region. https://t.co/Me5DMvMgSp

Sulejmani, koji je vodio iranske vojne operacije u Iraku i Siriji, poginuo je dok su ga lokalni saveznici vozili sa aerodroma u Bagdadu. U napadu je takođe ubijen i zamenik šefa PMU-a, Abu Mahdi al-Muhandes, bliski Sulejmanijev saradnik.

„General Sulejmani je aktivno razvijao planove za napad na američke diplomate i pripadnike službi u Iraku i širom regiona. Ovaj udar imao je za cilj da odvrati iranske planove napada. Sjedinjene Američke Države nastaviće da preduzimaju sve neophodne mere kako bi zaštitile naš narod i naše interese, gde god da se nalaze širom sveta“, navodi se u saopštenju Pentagona.

Inače, nekoliko minuta pre saopštenja zvaničnih institucija SAD, Tramp je na svom Tviter nalogu objavio sliku američke zastave, bez komentara.

Nešto kasnije se oglasila Bela kuća sa izjavom da je vazdušni udar „odlučujuća odbrambena akcija“ koja je sprovodena „po nalogu predsednika“.

Iran je potvrdio Sulejmanijevu smrt, rekavši da će SAD biti odgovorne za posledice.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020