Nova kriza u Vuhanu: Ugroženi milioni ljudi (video)

Nova kriza izbila je u kineskom gradu Vuhanu, iz kog je potekla pandemija virusa korona. Usled rekordnih kiša i poplava u Kini, ugroženi su milioni ljudi u tom gradu koji se nalazi na reci Jangcekjang, a podignut je nivo zaštite od poplava na drugi stepen, samo jedan od najopasnijeg.

Veoma jaka kiša pada već dva dana u Vuhanu i okolini, a u nekim delovima palo je čak 250 milimetara kiše za 24 sata, odnosno 250 litara po kvadratnom metru, objavila je Sinhua. Poređenja radi, prosečna godišnja količina padavina u Srbiji je 896 milimetara.

#Wuhan in central #China's Hubei province raised its emergency response for flood control to level II starting from July 6 after heavy rains battered the city on Sunday, according to the city’s flood control and drought relief headquarters. pic.twitter.com/NU9Y1PalR2

— ivan (@ivan8848) July 6, 2020