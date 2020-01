Novi bilans – 204 žrtve koronavirusa, stravične slike iz Kine (foto, video)

Zdravstvena komisija kineske provincije Hubej, u kojoj je prvo izbila epidemija koronavirusa, saopštila je danas da je broj žrtava u toj provinciji porastao za 42, što znači da je ukupno 204 osoba preminulo od posledica tog virusa do 30. januara uveče.

Takođe, zabeleženo je još 1.220 slučajeva obolelih u Hubeju, što znači da trenutno ima ukupno 5.806 zaraženih, dodaje komisija.

Kako navodi Rojters, ovo saopštenje zdravstvene komisije Hubeja znači da je u Kini najmanje 212 osoba preminulo od posledica koronavirusa.

Očekuje se da će kasnije danas kineska Nacionalna komisija za zdravlja objaviti nove podatke.

(Tanjug)

Stravične scene haosa u Kini

Puste ulice i gradski prevoz, prazni rafovi u prodavnicama, blokade na putevima i roboti koji donose hranu pacijentima za koje se sumnja da su zaraženi slika su i prilika sveopšte panike koja je zavladala kineskim provincijama od kako je koronavirus počeo da kosi ljudske živote.

#Wuhan person refuses to leave home and get tested for #WuhanCoronavirus. So, others simply block him from coming out.

This is the #China way to deal with the #WuhanOutbreak.

.pic.twitter.com/J9VmTgkvyA

— Jennifer HY Chan 🇭🇰⛱ (@JenniferHYChan) January 27, 2020