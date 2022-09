Novi britanski kralj je Čarls, sin Elizabete II

LONDON – Sin kraljice Elizabete II, Čarls, novi je britanski kralj koji po automatizmu postaje kralj kao najstariji sin Elizabete II tako da nije potrebno krunisanje.

Čarls nasleđuje titulu prve ličnosti Komonvelta, kao i imovinu, prenose britanski mediji.

Poslednji kralj bio je Džordž VI, otac Elizabete II.

U prošlosti je kraljica izrazila želju da Čarls preuzme Komonvelt. “Moja je iskrena želja da Komonvelt nastavi da nudi stabilnost i kontinuitet za buduće generacije i da će jednog dana princ od Velsa nastavi važan posao koji je započeo moj otac 1949.”, rekla je Elizabeta II pre četiri godine.

Čarls (73) je decenijama čekao da postane kralj i princ je s najdužim stažom u britanskoj istoriji. On je najstarije od četvoro dece koje su rodili kraljica i njen pokojni suprug, princ Filip.

Kada je njegova majka preuzela presto sa 25 godina, on je postao britanski naslednik kada je imao 3 godine. Čarlsove titule uključuju one princa od Velsa, vojvode od Kornvola, vojvode od Rotsija i grofa od Kerika.

(Tanjug)

