Novi podaci UN: Protekli jun najtopliji mesec ikada

NJUJORK – Protekli jul bio je jednak najtoplijem, ako ne i najtopliji ikad zabeleženi mesec, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš nove podatke Svetske meteorološke organizacije i Programa za klimatske promene Kopernik.

„Prema najnovijim podacima Svetske meteorološke organizacije i njenog klimatskog centra – temperatura proteklog jula bila je jednaka ili viša od bilo kog meseca od kada se vrše merenja, a tome je prethodio najtopliji ikada zabežleni jun“, rekao je generalni sekretar.

Upozorio je da ako odmah ne preduzmemo mere za ublažavanje klimatskih promena takvi ekstremni vremenski fenomeni će biti samo vrh ledenog brega.

„I taj se ledeni breg takođe se brzo topi. Vodeći svetski naučnici ukazuju da moramo ograničiti porast temperature na 1,5 stepeni C ako želimo da izbegnemo najgore posledice klimatskih promena. Moramo smanjiti emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 45 odsto do 2030. godine. Moramo postići karbonsku neutralnost do 2050. Moramo uključiti klimatske rizike u sve odluke kako bismo podstakli klimatski otporan rast, smanjili ranjivost od klimatskih promena i izbegli ulaganja koja bi mogla prouzrokovati još veću štetu“, poručio je Gutereš.

Ovo saopštenje dolazi i kao uvod u predstojeći Samit o klimatskoj akciji 2019. na najvišem nivou, a koji će u septembru biti održan u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Generalni sekretar je pozvao lidere svetskih vlada, kompanija i civilnog društva da dođu na Samit sa konkretnim planovima – jasnim koracima za jačanje nacionalnih doprinosa do 2020. godine i strategijama za karbonsku neutralnost do 2050. godine.

Pomenuo je i neke dosadašnje akcije i rezultate.

Pre svih Iniicijativu za čist vazduh Samita o klimatskoj akciji koja poziva nacionalne i podnacionalne vlade da se obavežu da će osigurati kvalitet vazduha koji će biti bezbedan za njihove građane i da će uskladiti svoje politike u oblasti klimatskih promena i zagađenja vazduha do 2030. godine.

Takođe, Globalni dogovor UN je objavio da 28 kompanija sa ukupnom tržišnom vrednošću od 1.300 milijardi američkih dolara prelazi na novi nivo klimatskih ambicija, u skladu sa ciljem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 stepen C.

Pojedinci širom sveta se pozivaju da doprinesu borbi protiv klimatskih promjena kroz kampanju Ujedinjenih nacija ActNow, koja preporučuje svakodnevne aktivnosti kroz koje se može smanjiti ekološki otisak – kao što je korišćenje održivijih sistema i sredstava prevoza, štednja energije ili smanjenje konzumacije mesa. ActNow ističe uticaj koji kolektivno delovanje može imati u ovom kritičnom trenutku u istoriji naše planete. Što više ljudi deluje, uticaj će biti veći.

(Tanjug)