Novi skandal u Vatikanu: Goli selfiji biskupa bliskog papi o kojima se godinama ćuti (foto, video)

View this post on Instagram

El obispo argentino Gustavo Zanchetta, titular hasta 2017 de la diócesis de Orán (norte de Argentina), está siendo investigado por el Vaticano después de ser acusado de abusos sexuales, confirmó hoy la Santa Sede. El portavoz provisional vaticano Alessandro Gisotti explicó en un comunicado que las acusaciones de abuso sexual emergieron el pasado otoño y que por ello se ha dado inicio a una “investigación previa”. El actual obispo de Orán “ya ha recopilado algunos testimonios” en esa diócesis del norte argentino, pero aún deben ser estudiados por la Congregación para los Obispos. Foto: Cortesía #Vaticano #papaFranciscp #GustavoZanchetta