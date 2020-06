Novo ubistvo drma SAD: Policija upucala Afroamerikanca prilikom hapšenja (video)

Istražni organi u američkoj saveznoj državi Džordžija saopštili su da je policija u Atlanti smrtno ranila muškarca koji se opirao privođenju posle vožnje u pijanom stanju.

Kako navodi AP, slučaj se dogodio u petak, kada je, zaspavši za volanom svog automobila kod restorana u kojem se hrana može kupiti iz vozila, taj muškarac blokirao prolaz drugim mušterijama, primoravajući ih da zaobilaze njegova kola.

