Objavljen snimak i detalji akcije u kojoj je ubijen vođa islamske države (video)

Centralna komanda američke vojske na konferenciji za novinare objavila je detalje napada, snimak i fotografije akcije u kojoj je nedavno ubijen vođa Islamske države Abu Bakr al-Bagdadi.

"…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM

