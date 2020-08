Objavljeni novi snimci pada aviona, nađena crna kutija (video, foto)

Broj žrtava avionske nesreće indijskog Boinga-737 kompanije Er Indija Ekspres porastao je na 18, a broj teško povređenih je 16, saopštile su lokalne vlasti države Kerala na jugu Indije. Istražitelji su na mestu nesreće našli i crnu kutiju aviona.

„Svi povređeni putnici su zbrinuti u lokalnim bolnicama, gde su testirani i na prisustvo virusa korona“, izjavili su lokalni zvaničnici, prenosi Tanjug.

Latest visual from the crash site. #CalicutAirCrash #AirIndiaCrash – Flight data recorder found, search on to find cockpit voice recorder – Plane landed around 3000-feet from the normal touch

-down point. Runway is 8800-feet pic.twitter.com/SsimJRypnV — Rishikesh Kumar (@rishhikesh) August 8, 2020

Avion kompanije Er Indija Ekspres sa 190 putnika i članova posade u petak je skliznuo sa piste i prepolovio se na aerodromu u indijskom gradu Kerala.

Digital Flight Data Recorder & Cockpit Voice Recorder of the ill-fated aircraft have been retrieved. Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) is conducting probe: Hardeep Singh Puri, Civil Aviation Minister pic.twitter.com/t8h3jfKpx0 — ANI (@ANI) August 8, 2020

​Kako su preneli indijski mediji, avion koji je dolazio iz Dubaija prinudno je sleteo, a do nesreće je došlo u trenutku kada je u tom delu Indije padala jaka kiša.

Kerala: Civil Aviation Minister, Hardeep Singh Puri visits Kozhikode Airport, where an #AirIndiaExpress flight crashlanded yesterday. 18 people, including two pilots, lost their lives in the incident. pic.twitter.com/RW2FQnAxNv — ANI (@ANI) August 8, 2020

​Ministarstvo za civilnu avijaciju Indije saopštilo je da se avion nije zapalio, da su i pilot i kopilot nastradali, kao i da će istraga pokazati šta je bio uzrok pada aviona koji je prevozio Indijce koji nisu mogli da se vrate u zemlju zbog putnih restrikcija uvedenih da bi se sprečilo širenje virusa korona.

#WATCH Latest visuals from Kozhikode International Airport in Karipur, Kerala where an #AirIndiaExpress flight crash-landed yesterday. 18 people, including two pilots, have lost their lives in the incident. pic.twitter.com/r1YRiIkbrM — ANI (@ANI) August 8, 2020

​Ovo je najteža nesreća putničkog aviona u Indiji od 2010. godine.

​Crna kutija koja je nađena na mestu nesreće trebalo bi da odgovori da li je bilo propusta posade ili tehničkih problema.

Latest visuals from the #KozhikodeInternationalAirport. The Air India Express Boeing 737 made two attempts to land on the runway amid extreme weather conditions but overshot the runway in the second attempt.#AirIndiaCrash pic.twitter.com/vBPjxByLzR — Shweta Sharma (@Ss22Shweta) August 8, 2020

​Prema dosadašnjim podacima, pilot je jednom pokušao da sleti i odustao, a prilikom drugog pokušaja došlo je do nesreće.

(Sputnjik)

