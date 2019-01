Odmeravaju se: Američki plan „Petlja anakonde“ pod budnim okom Rusije

Američki razarači „Grejvli“ i „Porter“ „šetaju“ se Baltičkim morem, ali ih prate ruske korvete. Prošle nedelje je američka ratna mornarica saopštila da je razarača „Donald Kuk“ poslala u Crno more „zbog izvođenja bezbednosnih operacija“. Akcije razarača nadgleda ruski stražarski brod „Pitlivi“.

Poslednjih godina SAD su povećale svoje vojno prisustvo u Baltičkom i Crnom moru, kao i u Tihom okeanu, što se tumači kao demonstracija sile. To bi, kako upozoravaju ruski vojni eksperti, moglo da dovede do pogoršanja situacije i tenzija u regionu.

Nije tajna da ruska mornarica prati kretanje svih zapadnih brodova i podmornica, čim prođu moreuz. Čak i jedan američki razarač je ozbiljna pretnja. Dovoljno je reći da on nosi desetine raketa „tomahavk“ i protivbrodskih projektila. Zbog toga je nadziranje takvih brodova redovna praksa.

„Amerikanci pokušavaju da zategnu ’Petlju anakonde‘ duž morskih granica oko Rusije, ali bi oni trebalo da računaju na to da je zvanična Moskva u stanju da neutrališe takve pretnje“, kaže za Sputnjik ruski vojni ekspert Andrej Koškin.

Vojni stručnjak dodaje da su američki razarači pod stalnom prismotrom ruske mornarice.

„Sve američke brodove, kao i brodove drugih država članica NATO-a, prate naši brodovi, koji ne samo da ih kontrolišu, nego su i sposobni da neutrališu pretnju, ako se ona pojavi. Uprkos želji Amerike da pogorša situaciju u regionu, Rusija je spremna da odgovori na zloupotrebu svoje miroljubivosti i mudrosti i da žestoko odgovori, ako bude bilo potrebno“, istakao je Koškin.

Tokom Hladnog rata sovjetska mornarica je takođe pažljivo pratila brodove američke mornarice koji su plovili Baltičkim i Crnim morem. Sovjetski savez se plašio da bi u slučaju izbijanja sukoba, američke krstarice i američki razarači mogli da izvrše udar na sovjetske strateške nuklearne snage.

Rakete lansirane iz Baltičkog i Crnog mora mogle bi da dolete do unutrašnjih regiona Rusije, uključujući i do balističkih raketa ukopanih u lansirnim silosima na Uralu. To je bila glavna opasnost za Rusiju.

Međutim, eksperti smatraju da američki i NATO brodovi u Baltičko i Crno more sada uplovljavaju i iz političkih razloga. To je pre svega demonstracija podrške baltičkim državama, Ukrajini i Gruziji.

Pored toga, razlog je i dobijanje obaveštajnih podataka o stanju ruske mornarice. Amerikanci traže slabe tačke, na primer, procenjuju brzinu reakcije ruske ratne mornarice na njihov ulazak u more i njenu efikasnost.

Stručnjaci veruje da su redovne „posete“ američke mornarice Baltičkom i Crnom moru posledica povećane obaveštajne delatnosti NATO-a nakon 2014. godine. Prema njihovim rečima, SAD ne krše međunarodno pravo, ali konstantna uplovljavanja brodova u Crno more i letovi američkih aviona u blizini Krima su način da se dodatno izvrši pritisak na Rusiju.

Jednim delom Rusiju štiti Konvencija iz Montrea, prema kojoj brodovi zemalja koje nisu crnomorske ne mogu da ostanu u Crnom moru duže od 21 dan. Međutim, u Baltičkom moru i drugim morima ta konvencija ne važi, pa SAD aktivno koriste priliku da provociraju Rusiju stalnim boravkom u neutralnim vodama ili u neposrednoj blizini ruskih baza i grupa.

Vojni eksperti upozoravaju da su igre koje Amerikanci igraju opasne i da je problem što Vašington ne želi da shvati da se njegove provokativne akcije mogu shvatiti kao priprema za agresiju.

Jasno je da se Vašington trudi da sačuva i naglasi status globalnog hegemona, ali se ravnoteža snaga menja bez obzira na njegove želje.

(Sputnjik)