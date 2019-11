Odnos BG-PR suštinski izazov na Balkanu, NATO želi da pomogne

PRAG – Jedan od preostalih suštinskih izazova na Zapadnom Balkanu je odnos Beograda i Prištine, a NATO želi da uradi sve kako bi doprineo njegovom rešavanju, poručio je zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO za politička pitanja i bezbednosnu politiku Džejms Apaturai.

„Nije preostalo mnogo suštinskih izazova na Zapadnom Balkanu, ali jedan od njih je odnos izmedu Prištine i Beograda i rešavanje ovog pitanja. Stoga, želimo da uradimo sve kako bismo tome doprineli“, rekao je Apaturai u intervjuu za Slobodnu Evropu.

On je istakao i da će Kfor ostati na Kosovu i nastavljati da obavlja svoj posao koji podrazumeva da se osigura bezbedno okruženje.

Govoreći o odnosu NATO prema bezbednosnim snagama Kosova ili potencijalnoj budućoj kosovskoj vojsci, Apaturai kaže da se interno razmatra kakvu će im reformsku podršku pružiti NATO.

„Radi se o praktičnoj, ali i političkoj raspravi zbog implikacija na Kosovu i odnosima Kosova sa susedima. Međutim, nije tajna da u Alijansi imamo i problem država koje priznaju i ne priznaju Kosovo. Za njih je ovo komplikovano pitanje. Moramo o tome raspravljati malo više i skoro sam siguran da će biti nekih posledica, ali nismo još stigli do toga“, rekao je on.

Upitan da li će se te posledice ticati KBS ili Kosova, Apaturai kaže da će se, kako on gleda na stvari, „stvarne posledice ticati podrške KBS ili vojsci Kosova“.

Naravno, dodaje, postoje i veća politička pitanja koja se tiču, na primer, podrške NATO dijalogu između Prištine i Beograda.

Ističe da NATO takođe ima izuzetne odnose sa Srbijom.

Apaturai kaže da NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije i da nije u potrazi za novim članicama.

„Srbija je 100 odsto jasno dala do znanja da je ne zanima članstvo, niti sada, niti u bliskoj budućnosti. Mi to poštujemo. Mi poštujemo njihovu neutralnost“, rekao je on.

