Oko 2.000 migranata se nalazi u blizini granice sa Litvanijom

VILNJUS – Oko 2.000 migranata iz azijskih i afričkih zemalja pokušavaju da se domognu zapadnoevropskih zemalja i oni se trenutno nalaze na beloruskoj granici u blizini granice sa Litvanijom, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Litvanije Agne Bilotaite.

„Situacija na granici je stabilna, ali tenzija je i dalje tu. Prema našim podacima, oko 2.000 ilegalnih migranata se nalazi sa beloruske strane granice“, rekla je ona za televizijski kanal LRT, prenosi TAS S.

State Border Committee of the Republic of Belarus via AP

(Tanjug)

