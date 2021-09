Opasnost da spoj lave i mora stvori toksicna isparenja

LA PALMA – Stručna javnost i zvaničnici na Kanarskim ostrvima, na kojima je proradio vulkan, zabrinuti su zbog opasnosti da će se pri kontaktu lave, koja se sliva ka moru, sa vodom stvoriti toksični oblak.

Naime, prilikom kontakta lave i slane vode može da dođe do eksplozije i emisije otrovnih isparenja, piše španski „Pais“ i dodaje da su služba civilne zaštite i Pomorska kapetanija zbog toga povećale obim zabrane kretanja po moru za dve nautičke milje, kao i merenja vazduha.

Takođe, uvedena su dodatna ograničenja za prilazak toj oblasti i na kopnu.

Tehnički direktor Službe za vanredne vulkanske situacije Kanarskih ostrva Migel Sanhel Morkuende rekao je da se aktivnost vulkana usporava, a samim tim da je manja i masa lave.

„Lava je još uvek na pola puta da stigne do mora. Za sada je nepoznato kada će doći do okeana, a i ako dođe biće to ispod nivoa planine Todoke“, rekao je on.

Naučnici kažu da kada lava temperature oko 1.000 stepeni dođe do mora dolazi do eksplozije vodene pare koja generiše gusti beli oblak u kome se nalazi hlor koji može da iritira kožu, oči i disajne puteve.

Osim toga, slivanje lave u okean može da izazove uružavanje obale i litica, talase ključale vode i toksičnu paru od hlorovodonične kiseline i malih čestica vulkanskih kristala. Naučnici upozoravaju i da su najugroženiji nepokretni organoizmi koji žive na dnu mora i koji mogu u potpunosti da budu uništeni, ali navode, na osnovu primera jedne vulkanske erupcije iz 2011. godine, da ua tri godine mogu u potpunosti da budu obnovljeni.

Takođe, smatra se da erupcija vulkana može trajati nedeljama ili čak mesecima.

Zbog erupcije vulkana, koji je do sada uništio 100 kuća, škola, puteva, vinograda, evakuisano je oko 6.000 građana, a pretpostavlja se da će taj broj porasti i do 10.000, piše „Vangardija“.

(Tanjug)

