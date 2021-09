Orban: SRB i HUN neće biti migracioni kampovi

BUDIMPEŠTA – Premijer Mađarske Viktor Orban da su Mađarska i Srbija, kada je reč o novom migrantskom talasu, dužne prema svojim građanima da zaštite sve ono što je do sada postignuto po pitanju ekonomskog razvoja od eventualnog urušvanja i da dve zemlje ne treba da popuste i dozvole da se od njih naprave migracioni kampovi.

„Po pitanju migracija, mi ne možemo da popustimo i ne može i ne izvodljivo je da od Srbije ili Mađarske naprave migracioni kampovi, da to budu ‘hot spotovi’ i da bezbednosna pitanja potiskuju ekonomska pitanja“, poručio je Orban odgovarajući na pitanje novinara kakve intervencije očekuje od EU po pitanju migranata pošto će puno njih krenuti prema Srbiji i Mađarskoj.

Istakao je da je srednja Evropa postala najprivlačnije mesto za investicije u svetskoj privredi, čiji je deo i Srbije.

„Zato postoji fantastična pespektivu i za Mađarsku i Srbiju. Važno je da investicije dođu u region, sekundarno je da li investicije idu u Mađrsku ili neku drugu državu. Tu perpektivu jedan migracioni talas može da uništi“, upozorio je Orban i poručio da države moraju da zaštite svoje razvojne potencijale.

Kazao je da su dužni građanim da ih zaštite od te situacije i da Mađarska neće popustiti, kao i da ga raduje što su do sada u Vladi Srbije imali izuzetnog partnera po tom pitanju.

Kako je rekao, Srbija prolazi kroz izuzetan razvoj koji se retko dešava u istoriji i to bi migraciona kriza mogla da ugrozi.

Kada je reč o Evropi, Orban kaže da su i Srbi i Mađari kada je trebalo kroz istoriju zaštiti Evropu to radili, ali da Evropa nikada nije u obrnutom slučaju žurila da pomogne.

„Prozvali su Mađarsku za udarnu zonu i da se tu odvija konflikt i ništa ne ukazuje da je to mišljenje promenjeno. Mi smo tako zaštitili Nemce 2015, a oni su nam stalno pucali u leđa, napadali nas zbog ograde. Mislim da se to neće menjati, to je izluzija – možemo da računamo samo na sebe i odgovorićemo ti izazovima“, poručio je Orban.

(Tanjug)

