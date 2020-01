Osveta Irana: Žestok raketni napad na američku bazu u Iraku (video)

Najmanje šest raketa pogodilo je vazdušnu bazu „Asad“ u zapadnom Iraku, gde se nalaze američke trupe.

Po nepotvrđenim izveštajima, međutim, na bazu je palo čak 30 raketa. Eskalacija sukoba dešava se u momentu kada SAD i Iran stoje na ivici otvorenog rata.

​Više lokacija je „napadnuto iranskim balističkim i krstarećim raketama“, objavio je Foks njuz pozivajući se na anonimne zvaničnike Pentagona. Zvanične potvrde Ministarstva odbrane SAD zasad nema.

Iranska novinska agencija FARS izvestila je da je lansirano više raketa u znak osvete za prošlonedeljni napad bespilotnim letelicama, kojima je izvršen atentat na šefa „Kudsa“, generala Kasema Sulejmanija na međunarodnom aerodromu u Bagdadu, u kojem je nastradao zajedno s nekoliko vođa iračke šiitske milicije.

