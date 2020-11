„Otkrivamo šokantne stvari – pobediću u Džordžiji“

Američki predsednik i republikanski kandidat Donald Tramp tvrdi da će ostvariti veliku pobedu na izborima u državi Džordžija.

„Džordžija će biti velika predsednička pobeda, kao što je bilo u noći izbora“, naveo je Tramp na Tviteru.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Osvrnuo se i na situaciju u Nevadi, za koju je rekao da ispada da je „septička jama lažnih glasova“.

Tramp je naveo da njegovi saradnici otkrivaju stvari koje će, kada budu objavljene, biti „apsolutno šokantne“.

Što se tiče Pensilvanije, on je rekao da je ta savezna američka država sprečila republikance da prate veći deo prebrojavanja glasačkih listica.

„Nezamislivo i nezakonito u ovoj zemlji“, naveo je Tramp.

On je dodao da situacija u Viskonsinu izgleda veoma dobro.

„Zakonski je potrebno malo vremena. Dogodiće se uskoro“, naveo je Tramp, ali pritom nije precizirao na šta misli.

Tramp je objavio i da se ispostavlja da je „prag identifikacije“ glasačkih listića veći nego što je prvobitno očekivano.

„To je uticalo na veoma veliki broj glasačkih listića“, naveo je Tramp, ali nije jasno na šta je aktuelni predsednik SAD mislio.

Tramp je u izbornoj noći proglasio pobedu, ali su, u međuvremenu, glasovi u korist njegovog demokratskog protivkandidata počeli da se povećavaju u nekim od ključnih država, uključujući i one u kojima je Tramp bio u prednosti.

Tramp i republikanci su najavili pravne akcije u državama u kojima je Bajden preokrenuo rezultat kako bi osporili načine prebrojavanja glasova na sudu, pre svega onih koji su stigli poštom nakon dana izbora.

Tramp pokušava da spreči pobedu Bajdena u Pensilvaniji

Izborni štab američkog predsednika Donalda Trampa podneo je tužbu pred saveznim sudom u Pensilvaniji, tražeći da se spreče državni zvaničnici da potvrde pobedu demokratskog kandidata Džoa Bajdena u toj saveznoj državi.

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

U tužbi se navodi da su sistemu glasanja putem pošte u Pensilvaniji nedostajala obeležja transparentnosti i proverljivosti, koja su postojala u slučaju ličnog glasanja.

Generalni savetnik Trampove kampanje Met Morgan rekao je da su postojali različiti standardi na osnovu načina glasanja i ocenjuje da je takav izborni sistem doveo do toga da su „potenciljano lažni glasovi“ prebrojavani, bez odgovarajuće provere ili nadzora.

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Tužba je podneta protiv državne sekretarke Pensilvanije Keti Bukvar, prenosi Rojters.

Trampov tim najavili su tužbe u više američkih država zbog navodnih nepravilnosti tokom izbora.

Trifković: Vrhovni sud može da odluči da trka nije gotova

Novog predsednika SAD legalno može proglasiti samo Vrhovni sud SAD, u kome većinu imaju republikanci, a ako sve manipulacije na izborima prođu bez pravnih posledica, SAD će se pokazati kao „banana republika“ s nelegalnim predsednikom, smatra spoljnopolitički urednik američkog časopisa „Kronikls“ Srđa Trifković.

Ako Vrhovni sud suspenduje proglašenje pobednika u Pensilvaniji, i ukoliko naknadna prebrojavanja u Mičigenu, Viskonsinu, Arizoni i Džordžiji dovedu u pitanje rezultat u tim državama, to znači da trka nije završena, navodi Trifković u tekstu u listu ““Kronikls““.

Ono što upada u oči jeste da su Bajdenu naklonjeni mediji, što je, kako dodaje Trifković, praktično čitava mejnstrim mašinerjija, počeli da upozoravaju da bi svako osporavanje izbornog rezultata izazvalo eksploziju nasilja na ulicama američkih gradova.

“To je podla, izrazito antidemokratska strategija – držanje Damoklovovog mača nereda nad ishodom izbora ukoliko sve ne bude u skladu sa onim što mediji žele. Štaviše, “Njujork tajms“ je objavio uvodnik pod naslovom “Tramp protiv demokratije“, kao da je dovođenje u pitanje regularnosti prebrojavanja glasova antidemokratski čin. U stvari, oni koji su izvršili udar na demokratiju isti su oni koji su u vreme suspenzije prebrojavanja glasova ubacili stotine hiljada novih glasačkih listića, bez ičije kontrole“, ističe Trifković.

Medijska mašinerija, koja je od od početka antitrampovska, želi da stvori utisak da je njegov pokušaj da dovede u pitanje legitimnost izbora „antidemokratski postupak“, objašnjava Trifković i podseća da se mediji nisu tako postavljali kad je Al Gor doveo u pitanje pobedu Džordža Buša Mlađeg na Floridi 2000. godine.

“Pravna osnova za pritužbe Trampovog tima je više nego snažna, ali je političko pitanje da li će i u kolikoj meri to prihvatiti javnost. Ja bih rekao da hoće, zbog nesumnjivo velikog broja Trampovih birača, kojih je bilo više nego što ih je imao Obama 2008. i 2012. godine, što je do tada bio apsolutno najveći broj glasova u američkoj istoriji“, smatra Trifković.

(Tanjug)

