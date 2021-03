Ove godine 329 kandidata za Nobelovu nagradu za mir

Ukupno 329 kandidata predloženo je za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, saopštio je danas Nobelov institut koji spisak čuva u tajnosti.

U javnosti se pominju neka imena koji bi mogli da budu kandidati, a to su aktivistkinja za životnu sredinu Greta Turnberg (Thurnberg), protivnik Kremlja Aleksej Navaljni, beloruska opozicionarka Svetlana Tihanovska i bivši američki predsednik Donald Tramp (Trump).

Takodje se pominju Svetska zdravstvena organizacija (SZO), Alijansa za vakcine (Gavi), Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) i Reporteri bez granica (RSF).

Norveški odbor za mir ne saopštava imena kandidata ni medijima ni samim kandidatima. Odbor prihvata sve kandidature do 31. januara ali to ne mora da znači da će one biti odobrene.

Saopštavanje imena dobitnike ove godine će biti 8. oktobra.

Tu nagradu je prošle godine Svetski program za hranu.

(Beta)

