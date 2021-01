Ove godine neće biti postignut kolektivni imunitet u svetu

LONDON – Programi vakcinacije neće obezbediti kolektivni imunitet od pandemije ove godine u svetu, izjavilo je nekoliko zdravstvenih stručnjaka, ističući da postoji ograničen pristup siromašnim zemljama, problemi poverenja zajednice i potencijalne mutacije virusa.

Dejl Fišer, šef Globalne mreže za upozorenje i odgovor na epidemije kojom koordiniše Svetska zdravstvena organizacija, izjavio je da se nećemo vratiti u normalu brzo, preneo je britanski list „Gardijan“.

„Znamo da moramo doći do kolektivnog imuniteta i to nam je potrebno u većini zemalja, tako da do toga neće doći 2021. godine“, rekao je on.

Možda postoje neke zemlje koje bi to mogle to postići, ali čak ni tada situacija neće biti normalna, posebno u pogledu granične kontrole, dodao je Fišer.

(Tanjug)

