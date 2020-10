„Ovo definitivno nije Melanija“: Svet bruji o dvojnici prve dame (foto)

Fotografija na kojoj Melanija Tramp, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, nasmejana izlazi iz helikoptera u pratnji supruga, pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama da Bela kuća koristi dvojnicu umesto prave Melanije.

I don’t get it. Isn’t the real Melania fake enough? #FakeMelania pic.twitter.com/ojhkS1VmFm

Korisnici društvenih mreža tvrde da predsednik Donald Tramp pored predsedničke kampanje, mora da vodi i kampanju „s dvostrukim telom svoje supruge“.

Kako američka javnost misli da se prva dama nikada neće tako nasmejati, rasprava se usredsredila na to ko je osoba koja se pojavljuje umesto nje. Mnogi su se našalili da je to u stvari Saša Baron Koen.

That definitely isn’t Melania and it’s not the first time either. pic.twitter.com/gKAcNMqlo9

— #AKF & #YANA SPN FAN (@Phoenix_Ranger) October 25, 2020