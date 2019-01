Ovo su zemlje koje su prepoznale pravdu i stale uz Srbiju

Udaljene hiljadama kilometara od nas, prepoznale su pravdu i odbile da stanu uz Prištinu.

Na neke od 12 država, koje su tokom protekle godine povukle odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, gotovo da smo zaboravili, a o nekima od njih, čiji glas je jednak glasu svake od 193 članice UN, ne znamo mnogo, iako je reč o jedinstvenim zemljama, zanimljive kulture i običaja.

Neke od tih država važe za najlepša mesta na svetu, a među njima je i jedna u kojoj se govori 800 jezika i jedna u kojoj je zabranjeno biti ljut na javnom mestu.

Poslednja država koja je stala na stranu Srbije i međunarodnog prava je Mauricijus — jedna od najlepših zemalja sveta. To je ostrvo u Indijskom okeanu čiju su istoriju stvarale tri velike kulture — britanska, francuska i azijska.

Ostrvo je poznato i po izumrloj ptici dodo, ali i Viktorijinim lokvanjima koji su toliko veliki da doslovno možete stajati na njima.

Mark Tven je napisao: „Bog je stvorio Mauricijus, a zatim raj po ugledu na njega“.

Solomonska ostrva čine arhipelag sa 1.000 ostrva u južnom Tihom okeanu. Ta država je ime dobila jer je španski istraživač, koji ih je otkrio, verovao da se na njima nalazi blago kralja Solomona. Raznoliko stanovništvo ostrva, na kojima se govori više od 70 jezika, živi od okeana.

Njihova tamna boja kože, a svetla kosa zbunjuju i naučnike. Tokom najnemirnijeg perioda u istoriji — Drugog svetskog rata i borbi američkih i japanskih vojnika, u jednoj od laguna bio je nasukan bivši američki predsednik Džon Kenedi.

Lesoto je mala kraljevina okružena Južnoafričkom Republikom. Jedina je zemlja koja se cela nalazi iznad 1.400 metara nadmorske visine, zbog čega je često zovu „Kraljevstvo na nebu“.

Ima 2,2 miliona stanovnika, od kojih 85 odsto zna da čita i piše, što Lesoto čini i jednom od najpismenijih nacija u Africi. Lesoto je i zemlja u kojoj 35 odsto muškaraca radi u rudnicima, između ostalog i u rudnicima dijamanata.

U toj kraljevini zabranjeno je biti ljut na javnom mestu, ali i izbegavati odgovore na postavljena pitanja. Za taj narod uvredljivo je i ako dođete u zemlju, a niste naučili par reči na njihovom jeziku.

Surinam je najmanja država u Južnoj Americi smeštena na obali Atlantika. Glavni grad Paramariba mogao bi da bude svetska prestonica tolerancije, jer se u njemu jedna do druge nalaze katolička i luterantska katedrala, džamija, sinagoga, hinduistički hramovi, ali i svetilišta autohtonih religija. Izgrađen od drveta, specifične holandsko-kreolske arhitekture, na listi je Uneska.

Zbog brutalnosti Holanđana prema robovima i urođenicima, koja je upravo u toj zemlji kulminirala, Surinam je nakon sticanja nezavisnosti 1975. godine u borbi protiv holandskog uticaja otišao toliko daleko da se odrekao svojih državljana koji žive u Evropi.

Da nije tako, imao bi najbolju fudbalsku reprezentaciju na čelu sa Rudom Gulitom.

Surinam, koga zovu i zemljom iznenađenja, obiluje prirodnim lepotama i neobičnim životinjskim vrstama poput otrovne žabe kraljevsko plave boje. Samo jedne godine u njoj je otkriveno 60 novih biljnih i životinjskih vrsta.

Dominika je zbog svoje lepote izabrana za mesto snimanja dobrog dela „Pirata s Kariba“. Ostrvo je najbolje čuvana tajna Kariba, jer se stanovnici trude da ga zaštite od najezde turista. Ono krije i drugo najveće termalno jezero na svetu Bojling lejk.

Kolumbo je otkrio ostrvo u nedelju, zbog čega je nazvano Dominika. Evropljani su ga poslednjeg kolonizovali zbog snažnog otpora domorodaca. Nezavisnost su stekli pre 40 godina.

Grenada — začin Kariba. Očaravajuća je ostrvska zemlja na jugoistoku Karipskog mora, 160 kilometara od Venecuele. Celo ostrvo miriše na muskatni orašćić, a zbog velike proizvodnje tog i ostalih začina Grenadu zovu „ostrvo začina“. U razvoju su trgovina i turizam. Raže, kornjače, najraznovrsnije šarene ribice, korali, prelepe boje okeana i netaknuta priroda čine nestvaran prizor lepote.

Komorska ostrva — magična mala zemlja u Indijskom okeanu, čija istorija datira iz šestog veka. Komori, udaljeni nekoliko stotina kilometara od Madagaskara i Sejšela, protivotrov su za sve umorne od posla i gradskog života. Uspavani gradovi, vulkani u pozadini i šume pune lemura čekaju da budu otkriveni.

Ta država je nezavisnost od Francuske stekla 1975. godine, od kada je preživela skoro 20 državnih udara. Privredu zasniva na poljoprivedi i ribarstvu. Za tu državu najbolje znaju navijači Crvene zvezde, jer je to domovina El Fardu Bena, kao što i za Surinam znaju po bivšem igraču Mičelu Donaldu.

Burundi je država u istočnoj Africi bez izlaza na more. Prema nekim podacima, najsiromašnija je zemlja na svetu, opterećena etničkim sukobima. Glavni izvozni proizvodi su kafa i čaj, ali i rude poput zlata. Prvi stanovnici bili su joj Pigmeji — afrički narod čija prosečna visina ne prelazi 150 centimetara. Nezavisnost su stekli od Belgije.

Sao Tome i Principe je država sastavljena od dva ostrva udaljena 140 kilometara i zaboravljeni je raj. Prema podacima svetske turističke organizacije, za mnoge putnike, naročito one iskusne, idealna mesta su ona koja nisu okupirana turistima, a to je upravo ta najmanja afrička država. Prašume, arhitektura iz portugalske kolonijalne ere i rizorti na plaži nešto su posebno, a tu je i prvi ekološki hotel u Africi. Obiluje mestima za ronjenje i posmatranje kitova i delfina.

Sao Tome se nalazi gotovo tačno na Ekvatoru i na njemu je prvo naselje podignuto 1493. godine. Bili su prva kolonija koja je počela da proizvodi šećer.

Liberija je uz Etiopiju jedna od dve države na afričkom kontinentu koju Evropljani nikad nisu kolonizovali. Osnovali su je oslobođeni robovi iz SAD, koji su glavni grad Monrovija nazvali po Džejmsu Monrou, petom američkom predsedniku. Matična je luka za 15 odsto svetske trgovačke mornarice i grad sa jednim od najvećih stadiona u Africi.

Gvineja Bisao je zapadnoafrička zemlja koja je među poslednjima u Africi postala nezavisna. Sa 1,8 miliona ljudi to je zemlja sa najmanje stanovnika na kontinentu. To je i jedna od najsiromašnijih na svetu. Gvineja Bisao je parče Brazila u Africi po muzici, jeziku, šarolikosti boja, prirodnim lepotama i plažama koje se, iako napuštene, smatraju najlepšim na planeti. Polovina stanovništva su animisti — ljudi koji veruju da sve što postoji ima dušu, od biljaka do kamena. Posebnu atrakcija su mravinjaci termita, koji mogu biti visoki kao i prosečno drvo.

Potvrđena nalazišta boksita i nafte slabo se eksploatišu zbog nedostatka infrastrukture, a ribu eksploatišu strane flote.

Papua Nova Gvineja — nestvarni svet — država u Okeaniji, između Australije i Azije, mesto je kontradiktornosti, posebnih prirodnih obeležja i običaja zaostalih iz davnih vremena.

U toj državi se govori oko 800 jezika, dok službeni engleski razume manje od pet odsto građana

Jedna je od najmanje kulturološki i geografski istraženih država sveta.

Veruje se da postoji veliki broj neotkrivenih vrsta biljaka i životinja u netaknutoj divljini unutrašnjosti Papue. Papua je najpoznatiji podvodni raj na svetu za fotografe i ronioce, ali i zemlja u kojoj istraživači tragaju za izgubljenim plemenom Jaifo, čiji su pripadnici poznati kao lovci na ljudske glave.

