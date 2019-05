Pakistan: HIV-om zaraženo stotine dece

LONDON – U pakistanskom gradu Rato Dero nedavno je ustanovljeno da je nekoliko stotina dece zaraženo virusom HIV-a, ali način na koji je do toga došlo nije poznat.

Kako prenosi BBC, prvi znak da nešto nije u redu s decom pojavio se u februaru ove godine kada su roditelji masovno dovodili decu kod doktora žaleći se da deca ne mogu da prestanu da se tresu od groznice.

Nakon analize krvi, ustanovljeno je da su deca zaražena virusom HIV-a, ali niko nije mogao da kaže kako.

„Do 24. aprila 15 dece je bilo pozitivno na virus, iako niko od roditelja nije nosilac virusa“, rekao je doktor u bolnici.

Doktorka Fatima Mir smatra da su deca na tri načina mogla da se zaraze – preko majčinog mleka, transfuzije ili zaraženih hirurških instrumenata ili igala.

Kako je rekla, budući da je u većini slučajeva majka bila negativna, bilo je malo transfuzija, jedino objašnjenje ostaje korišćenje zaražene igle u lokalnim klinikama.

Do sada je u tom mestu testirano 18.418 osoba od 25. aprila, a do sada se pokazalo da je najmanje 607 od njih zaraženo, od čega su tri četvrtine deca uzrasta od jednog meseca do 15 godina.

Ono što iznenađuje jeste da to nije prvi put da se epidemija virusa pojavila u tom regionu – slično se desilo 2016. godine kada je ustanovljeno da je virusom zaraženo 1.521 osoba.

Doktor Asad Memon rekao je da je za tu pojavu najverovatnije kriv kontakt lokalnih doktora s pripadnicima visokorizičnih grupa – transvestita ili prostitutki.

Inače, u Pakistanu, posebno u seoskim sredinama, stanovnici idu kod lokalnih priučenih doktora jer su jeftiniji i imaju više vremena za pacijente.

Navodi se i da je istraga u toku.

(Tanjug)