Palmer: Kosovo da ukine takse i da se dijalog pokrene

ZAGREB – Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer ponovio je danas da bi SAD želele da Kosovo ukine takse kako bi se dijalog sa Beogradom ponovo pokrenuo.

„Čak bi i privremena suspenzija omogućila pokretanje dijaloga (…). Pozivamo Kosovo da suspenduje te carine i omogući povratak dijaloga između Beograda i Prištine“, rekao je Palmer novinarima u Zagrebu gde je održao predavanje, prenela je Hina.

On je kazao da SAD podržavaju normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine te postizanje trajnog i sveobuhvatnog sporazuma koji bi, kako je rekao, u svojoj srži značio međusobno priznanje.

Dodao je i da je „potpuno moguće“ da bi jedan takav sporazum uključivao i, kako je rekao, „prilagođavanje“ granice između Srbije i Kosova.

„Dogovor dve strane moraju postići same, on mora biti trajan i sveobuhvatan. U samoj srži toga, za nas, to znači međusobno priznanje“, kazao je novinarima Palmer.

„Potpuno je moguće da bi to uključivalo i prilagođavanje granice između Srbije i Kosova. SAD to ne zagovara, ali ni ne isključuje“, rekao je Palmer.

Prema njegovim rečima, od Beograda bi se očekivalo „priznavanje i prihvatanje Kosova kao suverene i nezavisne države“, a Kosovo bi moralo priznati Srbiju kao svog suseda, prenela je Hina.

Ima prostora, ocenio je Palmer, da strane ispregovaraju sporazum koji bi bio prihvatljiv za javnost i u jednoj i drugoj zemlji.

„Želeli bismo da vidimo da strane postignu sporazum, želimo da nam ga donesu i da ga dobro pogledamo. Ako bi bilo ikakvih nedoumica oko sporazuma mi ćemo to dati na znanje i na tome raditi s uključenim stranama te ga uobličiti u nešto što SAD može prigrliti i potvrditi“, rekao je Palmer.

Upozorio je da je spor između dve strane izvor nestabilnosti u regionu, dok bi normalizacija odnosa i Srbiju i Kosovo približila evropskim integracijama.

On je pojasnio da bi sporazum između dve strane morao svakako biti „multivarijabilan“ i sadržati političku, bezbednosnu, privredno-trgovinsku i kulturnu komponentu.

Govoreći o raspravama koje se vode, istakao je da SAD „nije strana u pregovorima“, već da podržava strane da postignu dogovor koji im je prihvatljiv i koji je prihvatljiv za javnost u Srbiji i na Kosovu.

Po njegovom mišljenju, strane nemaju puno vremena na raspolaganju ukoliko svojim građanima žele omogućiti bezbednost i prosperitet, kao i put u evropsku budućnost.

„Hitno se moraju pokrenuti i biti ekspeditivni kako bi postigli sporazum koji bi bio obostrano prihvatljiv i uključivao potpunu normalizaciju odnosa“, istakao je Palmer.

