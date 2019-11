Palmer: Stranim investicijama do sporazuma BG i PR

PRAG – Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za zapadni Balkan Metju Palmer izjavio je

da bi nove ekonomske mogućnosti i strane investicije na KiM i u Srbiji mogle olakšati postizanje konačnog sporazuma u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

On je za Radio slobodna Evropa (RSE) rekao da je specijalni izaslanik predsednika SAD za pegovare Beograda i Prištine Ričard Grenel u najboljoj poziciji da to i ostvari.

„Sa našeg gledišta, i mislim da je ambasador Grenel bio veoma jasan po tom pitanju, smatramo da postoje američka i evropska preduzeća koja bi bila spremna da investiraju na Kosovu i u Srbiji, a koja oklevaju da to urade zbog nedostatka bezbednosti“, kaže Palmer.

Prema njegovim rečima, trenutna politička klima je takva da onemogućuje međunarodne investicije i u Srbiji i na Kosovu.

„Dakle, ideja je – možemo li da nadahnemo preduzeća koja su spremna da, pod pravim okolnostima i uz napredak ka postizanju konačnog sporazuma, ulože novac i uspostave direktne strane investicije ovde na Kosovu, i u Srbiji, stvarajući nova radna mesta, ekonomske mogućnosti, doprinoseći ekonomskom razvoju, a na osnovu napretka u medusobnim odnosima Srbije i Kosova. To je ideja i mislim da niko nije u boljoj poziciji od ambasadora Ricarda Grenela da to uradi“, kaže Palmer.

On je istakao i zalaganje SAD za ukidanje taksi na proizvode iz Srbije i BiH od 100 odsto, koje je Kosovo uvelo krajem prošle godine.

„Mi bismo svakako podržali hitno ukidanje ili suspendovanje taksi. Mi smo već neko vreme to tražili od naših kosovskih partnera i razočarani smo nespremnošcu Kosova da to uradi. Što se tiče reciprociteta, to meni zvuči kao nešto o cemu bi se moglo pregovarati sa Srbijom, tako da se nadam da će vlasti Kosova naći put i okvir koji bi ih vratio nastavku dijaloga“, smatra Palmer.

Potvrdio je da se u Skoplju, proteklih dana susreo sa kandidatom pokreta Samoopredeljenje za premijera privremenih prišstinskih institucija Aljbinom Kurtijem, ali nije želeo da precizira da li je tokom razgovora bilo reči o ukidanju taksi

„Ne želim da govorim umesto gospodina Kurtija, ali ću govoriti u ime Sjedinjenih Država, te mogu da kažem da mi ocekujemo da vidimo da nova vlada Kosova to usvoji kao politiku, kao strategiju i da krene napred ka pomirenju sa Srbijom“, dodao je.

On je ponovio da je stav SAD da bi konačni sporazum Beograda i Prištine trebalo da bude zasnovan na uzajmnom priznanju.

„Ono što sigurno mogu da kažem jeste da je naš cilj, ono što bismo želeli da proizađe iz ovog procesa dijaloga, jeste sporazum čija je osnova međusobno priznanje. To će otvoriti evropski put i Kosovu i Srbiji“, kazao je Palmer.

Upitan o Kurtijevoj najavi da, kao mogući premijer u Prištini ne vidi Srpsku listu kao partnera u formiranju vlade, smatrajući je produženom rukom Srbije na Kosovu, Palmer je naglasio da je Srpska lista partija koja je bila uspostavljena od srpske zajednice da predstavlja njene interese u politici Kosova.

„Bilo bi od suštinskog znacaja za vladu da ih uključi i da radi sa njima, i prihvati njihovu ustavnu ulogu u kosovskoj politici“, istakao je.

(Tanjug)