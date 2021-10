Palmer: U izbornoj reformi sprovesti ono što je moguće

ZAGREB – SAD se i dalje zalažu za brisanje etničkog predznaka članova Predsedništva BiH, izjavio je danas u Zagrebu specijalni izaslanik Stejt departmenta za izbornu reformu u BiH Metju Palmer i ocenio da u izbornoj reformi treba identifikovati ono što je ostvarivo.

Palmer je obraćajući se novinarima u prestonici Hrvatske insistirao na tome da BiH mora da promeni Izborni zakon kako bi sprovela presudu Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) i napredovala na evropskom putu, prenosi Klix.ba.

„To je komplikovano, ali moguće je ostvariti održivi izborni model koji je u skladu i s presudom ESLJP-a i s mantrom o jednoj državi, dva entiteta, tri konstitutivna naroda plus ostali. To ostaje nepromenjeno“, rekao je Palmer, koji sutra ide u Sarajevo zbog nove runde razgovora o izbornoj reformi s čelnicima stranaka.

On je dodao da treba da se sprovede ono što je moguće u ovom trenutku.

„U izbornoj reformi moramo da identifikujemo ono što je ostvarivo i fokusiramo se na to. Mislim da se mogu rešiti oba problema. Ali ako se to pokaže teško, ja sam za to da prioritet bude izborni model za tri člana predsedništva“, rekao je Palmer.

Istakao je da će SAD „jako gurati taj plan“, ali da se neće služiti politikom ‘štapa i šargarepe’.

„Nisu potrebne pretnje SAD i EU, jer je već previše loših ishoda ako se podele prodube i BiH ne bude napredovala na evropskome putu“, upozorio je Palmer.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.