Papa predvodio molitvu na Veliki petak, propoved držao kardinal Kantalamesa

RIM Papa Franja je danas, na Veliki petak, pred velikim brojem okupljenih vernika, predvodio obrede „Muke Gospodnje“ u spomen na poslednje sate Isusovog života, u bazilici sv. Petra u Vatikanu.

Papa je u baziliku došao u invalidskim kolicima zbog problema s koljenom, usled čega nije mogao da klekne pred oltarom na početku liturgije.

Kako prenosi Rojters, papa se umesto toga pomolio nekoliko trenutaka u tišini.

Po savetu lekara, papa Franja je preskočio večernju litiju „Krsnog puta“ na otvorenom, jer je prošle nedelje bio hospitalizovan zbog bronhitisa.

Propoved je držao kardinal Ranijero Kantalamesa.

Na misi stradanja Gospodnjih u bazilici Svetog Petra, propovednik papskog doma, govorio je o smrti i uskrsnuću Gospodnjem u našim sekularizovanim društvima, prenosi Vatikan njuz.

Kardinal Kantalamesa fokusirao je svoju besedu na ideološku „Božju smrt“ koju moderni zapadni svet doživljava više od jednog veka, a koja je najpotpuniji izraz našla u rečima koje je nemački filozof Fridrih Niče objavio u „Veseloj nauci”.

Kako je rekao kardinal, ideja iza te objave nije bila da se Bog zameni ničim, već „Nadčovekom“, kako je nemački filozof izrazio u drugom poznatom spisu, „Eče Homo“.

„To je dovelo do nihilizma modernog vremena, ‘s one strane dobra i zla’, još jednog Ničeovog borbenog pokliča, koji nije ništa drugo do ‘volja za moć’ kojoj danas dramatično prisustvujemo. Značajno je da su, upravo na tragu Ničeove misli, neki počeli da definišu ljudsko postojanje kao ‘biće za smrt’ i da sve navodne ljudske mogućnosti smatraju ‘ništavim od samog početka,’ poručio je Kantalamesa.

On je rekao da „nije na nama da sudimo” filozofu koji je „podnosio patnju u svom životu” i čije „srce samo Bog zna”, ali „možemo i moramo suditi” o posledicama koje je njegova misao ima u našem svetu, a čiji je zajednički imenitelj, kako je naveo, potpuni relativizam u svim oblastima – etici, jeziku, filozofiji, umetnosti i religiji.

„U vreme romantizma ljudi su se sunčali u melanholiji, danas u nihilizmu,“ upozorio je kardinal i dodao da hrišćani imaju dužnost da pokažu šta se krije iza Ničeovog objavljivanja smrti Boga, a to je „čovekovo poricanje Gospodnje beskonačne ljubavi“.

Nasuprot nihilizmu, „koji je prava ’crna rupa’ duhovnog univerzuma“, stoji hrišćanska nepokolebljiva vera u Božje vaskrsenje, zaključio je kardinal Kantalamesa.

Vatikan je ranije najavio da će papa Franja prvi put od njegovog izbora 2013. godine preskočiti povorku „Krsni put“, a službu održanu na Trgu Svetog Petra u Rimu pratio je iz svoje rezidencije.

Kako je najavljeno iz Vatikana, papa bi sutra uveče trebalo da predvodi Uskršnje bdenje u bazilici Svetog Petra, a na Uskrs, u nedelju, dostaviće svoj blagoslov i poruku „Urbi et Orbi“ (gradu i svetu) sa centralnog balkona bazilike na Trgu Svetog Petra.

Pres-služba Svete stolice saopštila je danas da zbog hladnog vremena papa Franja neće biti prisutan na tradicionalnom obredu Krsnog puta u rimskom Koloseumu, kao i da će se pridružiti „molitvi onih koji se okupljaju sa rimskom biskupijom u Koloseumu”.

(Tanjug)

