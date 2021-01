Papa promenio važno pravilo koje je postojalo stotinama godina

Papa Franja promenio je važno pravilo koje je postojalo stotinama godina u katoličkoj crkvi, da samo muškarci mogu da u oltaru saslužuju sveštenicima u držanju mise.

Papa Franja je u pismu kardinalima formalizovao promenu pravila koja se već neko vreme nezvanično primenjuje u katoličkoj crkvi. Sada i žene mogu biti pomoćnici sveštenika koji drži misu, odnosno obavljati ulogu koju kod pravoslavne liturgije imaju čteci i oltarnici.

Kako prenosi „Vatikan njuz“, žene tokom mise mogu imati ulogu lektora (onaj koji čita Biblijske tekstove van Jevanđelja) ili akolita (čije je zaduženje da obavlja ceremonijalne zadatke, kao što su paljenje sveća, nošenje krsta, vina ili nafore…). Oba ta zaduženja inače ne moraju obavljati sveštenici, već svetovna lica.

Tako je sada ozvaničen i pristup ženama oltaru tokom liturgijske službe, što je tabu u mnogim hrišćanskim zajednicama od nastanka hrišćanstva.

Kako se navodi u papinom pismu, ova odluka je samo formalno ozvaničenje onoga što su mnogi biskupi već dozvoljavali.

Ipak, on je objasnio da poziv sveštenika ostaje rezervisan samo za muškarce.

Vatikan je prošle godine oformio komisiju koja se bavi pitanjem zahteva za uvođenjem žena u niže svešteničke činove, kako bi mogle da obavljaju neke od rituala, kao što su krštenja, venčanja i sahrane. Prethodna komisija koja se bavila ovim pitanjem 2016. godine nije se složila da se to omogući.

Inače, vatikanskim pravilima bilo je stotinama godina strogo naglašeno da pristup oltaru tokom službe mogu imati samo muškarci, ali je to izmenjeno promenama kanonskog prava 1983. godine kada nije posebno naglašen pol onoga ko saslužuje sveštenicima. Zbog brojnih nedoumica da li se na taj način omogućava ulazak ženama u oltar, papa Jovan Pavle drugi je 1992. godine dao tumačenje kako je to moguće, ali je biskupima ostavio mogućnost da o tome odlučuju. Novim tumačenjem iz 2001. godine, Vatikan je objasnio da čak i ako biskup dozvoli ženama da saslužuju u oltaru tokom mise, sveštenici nisu u obavezi da to prihvate.

Novom papinom odlukom više nema dileme da li je ta mogućnost odobrena ženama, jer se sada u tački 230 kanonskog prava, koja je govorila o muškarcima koji obavljaju uloge lektora i akolita, više ne pominje pol, već se koristi formulacija osoba.

(Sputnjik)

