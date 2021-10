Pariz: Policija saznala ime serijskog ubice posle 35 godina

PARIZ – Decenijama je zločin serijskog ubice progonio parisko kriminalno odeljenje policije, ali je sada bivši vojni policajac priznao da je bio zločinac poznat kao Le Grel, ili Naborani čovek.

On je to priznao pre nego što se ubio, a činio je razna krivična dela – od ubistava do silovanja.

Njegovo ime je Frasoa Verove, a njegov DNK se podudarao sa uzorcima sa brojnih mesta zločina za koje se sumnjalo da ih je počinio La Grel, preneo je BBC.

Njegova ubistva i silovanja šokirala su Pariz u periodu između 1986. i 1994. godine i do sada nisu bila rešena.

Jedan od šokantnih ubistava koja mu se pripisuju je ubistvo devojčice Sesil Bloš (11), koja je nestala kada je išla u školu u Parizu 1986.

„Nećemo znati sve zločine koje je La Grel Počinio“, rekao je Didije Šaban, advokat koji predstavlja porodice žrtava.

La Grel se dovezuje sa četiri ubistva i šest silovanja, ali Šaban veruje da ih ima nesumnjivo više, pa je njegova smrt ostavila porodice bez odgovora.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.