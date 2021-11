Parlament danas pokreće ukidanje imuniteta Kurcu

BEČ – Odbor austrijskog parlamenta za pitanje poslaničkog imuniteta raspravljaće danas o zahtevu za ukidanje imuniteta lideru Narodne partije (OVP) i bivšem kancelaru Sebastijanu Kurcu.

Tužilaštvo za privredni kriminal i korupciju zatražilo je ukidanje poslaničkog imuniteta nekadašnjem kancelaru zbog istrage u vezi pronevere i mita.

Odbor za ukidanje imuniteta, kojim predsedava Selma Jildirim, predložiće ukidanje imuniteta Kurcu, a za to će glasati i Kurcova OVP, saopšteno je danas iz parlamenta.

To znači da će na sednici parlamenta u četvrtak biti doneta odluka o ukidanju poslaničkog imuniteta Kurcu, nakon čega tužilaštvo može nastaviti istragu.

Tužilaštvo vodi dve istrage protiv Kurca.

Prva je vezana za navodne lažne iskaze date pred parlamentarnim istražnim odborom u vezi korupcionaške afere „Ibica“.

Iako je Kurc 3.septembra nakon saslušanja od strane sudije rekao da je sve optužbe odbacio, tužilaštvo je tražilo njegovo izručenje od parlamenta.

Druga istraga se vodi u vezi optužbi pronevere i mita, zbog kojih je Kurc morao podneti ostavku na mestu šefa vlade.

Kurc je pozdravio odluku o ukidanju poslaničkog imuniteta.

„Ne mogu da ocenim šta se 2016.dešavalo u Ministarstvu finansija, ali jedno je jasno, a to je da ja nisam počinio krivično delo, kao što to pokazuju i analize pravnih eksperata, a to ću i dokazati. Zbog toga me raduje što će istraga moći brže da napreduje. Lažne optužbe protiv mere mogu se brzo odbaciti“, napisao je Kurc u saopštenju.

(Tanjug)

